(Roberto de Mattei) «Ecce ascendimus Jierosolymam»; “ecco, saliamo a Gerusalemme!”. Sono queste le parole che Gesù rivolge agli Apostoli, quando, al termine del ritiro passato con essi dopo la resurrezione di Lazzaro, lascia la città di Efrem per incamminarsi ve…

(Cristiana de Magistris) Le lezioni che si traggono dalla lettura della Passione del Signore sono inesauribili, e spaziano in ogni direzione della vita umana. Fiumi d’inchiostro sono stati versati per descrivere e commentare il processo con il quale il Signore Gesù f…

(Cristina Siccardi) La Regina di tutte le reliquie, la Sacra Sindone, è esattamente l’immagine del Figlio di Dio ripreso nel giorno del Venerdì Santo, del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua, perciò, vivere la Settimana Santa nella contemplazione e adorazione d…

(Mauro Faverzani) Una cosa è certa. All’islam l’Europa piace. Al punto da farne spesso campo per la jihad. Presente e futura. Lo confermano le cronache dei giorni scorsi. In Spagna l’intelligence della Polizia Nazionale, in collaborazione con l’Europol, è rius…

(Luca Della Torre) Il vertice USA-Cina, in Alaska, dello scorso mese di marzo, ha ufficialmente riconosciuto il fallimento dell’utopia mondialista della democrazia universale ed il ritorno del sovranismo nelle relazioni internazionali. Per decenni la vulgata massmedia…

(Roberto de Mattei) Viviamo un’epoca di confusione e, ciò che è più drammatico, la confusione regna anche tra i cattolici più fedeli, che si richiamano alla Tradizione della Chiesa. Tra questi cattolici, nell’epoca della pandemia, due domande ricorrono: 1) E’ …

(Mauro Faverzani) Ci sono due nazioni, anzi due superpotenze, che nei giorni scorsi sono state al centro dell’attenzione internazionale, anche per le contraddizioni interne, emerse con evidenza: la Cina e la Russia. La prima, anche al netto delle problematiche emerse …

(Andrea Mondinelli) Al di là delle questioni morali, brillantemente spiegate dal prof. de Mattei nel suo ottimo libro Sulla liceità morale della vaccinazione (qui), sulle linee cellulari come HEK 293, ottenute da un singolo aborto effettuato nel 1972 e utilizzate anch…

«Esercito la professione di medico a Londra e, proprio parlando in quanto medico, sono sorpreso e addolorato quando vedo che, a dispetto dell’evidenza (da noi i reparti di terapia intensiva sono pieni; 150.000 morti in U.K. nonostante le misure restrittive, colleghi …

(Cristina Siccardi) Il 27 marzo ricorrono 133 anni dal dies natalis del beato Francesco Faà di Bruno, del quale la Chiesa fa memoria proprio in questo giorno. Nato ad Alessandria il 29 marzo 1825, morì a Torino il 27 marzo 1888, poche settimane dopo la scomparsa di sa…